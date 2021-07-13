شركة PalPay توقع اتفاقية تعاون مع شركة مبادرة الشرق الاوسط للاستثمار

وطن: : وقّعت شركة PalPay لخدمات الدفع الإلكتروني يوم الأحد، اتفاقية تعاون مع شركة مبادرة الشرق الاوسط للاستثمار المالكة لموقع Tamweeli.ps للاستفادة من خدمات تطبيق منظومة محفظة الدفع الكترونية المتكاملة " PalPayمحفظتي"، وبموجبها ستُمكّن جميع مشتركي المحفظة من التقدم لطلب افضل عروض التمويل من خلال موقع Tamweeli وتسهيل تسديد اقساطهم الشهرية.

ووقّع الاتفاقية مدير عام شركة PalPay معاوية القواسمي ومدير عام شركة مبادرة الشرق الاوسط للاستثمار المالكة لموقع Tamweeli.ps لانا كاتبة ، وذلك في مقر الاولى في البيرة، بحضور كل من مدير المبيعات شفيق بالي ومدير علاقات العملاء يوسف زيد ومسؤولة التسويق نتالي زين والمسؤولة عن موقع Tamweeli نتالي اسطيفان.

وبموجب الاتفاقية، سيتمكن عملاء Tamweeli من الاستفادة من خدمات المحفظة الالكترونية PalPay محفظتي الإلكترونية من خلال بيئة سهلة وسريعة وآمنة .

من ناحيته عبر القواسمي عن سعادته بأن يكون موقع Tamweeli الموقع الاول في فلسطين الذي يقدم عروض تمويلية الالكترونيا من خلال البنوك التجارية والاسلامية ومؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة ومؤسسات التمويل التأجيري مشترك في محفظة PalPay للدفع الإلكتروني، موضحاً أن الشركة تسعى لتشجيع كافة الشركات والمؤسسات على الإنضمام إلى شبكة التحصيل الإلكتروني لما في ذلك من أهمية للتسهيل على حياة المواطنين ونشر ثقافة الدفع الإلكتروني وتعزيزها محلياً.

وقال القواسمي إنه "خلال شهر من الان ستكون هناك الإنطلاقة الثانية للمحفظة بحجم كبير من الخدمات، إذ ننظر الى نظام الدفع الإلكتروني التابع لـ PalPay ليكون نظاماً وطنياً يستفيد منه كافة فئات وأفراد المجتمع في كل أرجاء الوطن". مؤكداً على أن PalPay تعمل على تعزيز أعمالها وانتشارها في الضفة وقطاع غزة بهدف تعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني وتقليل التعامل بالعملات النقدية، وتفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة في السوق المحلية.

وبموجبه أكدت لانا كاتبة على استمرار الشركة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج الدعم الفني القائمة منذ عام 2014 في القدس و الضفة وقطاع غزة والتي تعمل على تذليل العقبات التي تواجهها تلك المشاريع وخاصة من الحصول على التمويل المناسب ومساهمة الشركة في التوعية المالية والمحاسبية في ادارة مشاريعهم لتحقيق اهداف الشمول المالي. ويسهل هذا التعاون على مقدمي التمويل من خلال موقع Tamweeli من تسديد اقساطهم الشهرية بكل سهولة و سرعة و آمان خاصة مع مؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة بالاضافة الى تعريف مستفدي محفظة PalPay من خدمات موقع Tamweeli من سهولة و سرعة تقديم طلب تمويل لجميع المؤسسات المالية العاملة في فلسطين الكترونيا وقريبا جدا لتقديم طلبات التأمين لشركات التأمين.