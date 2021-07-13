رسالة لعائلة الشهيد رواجبة: ضروة تدخل الصليب الفوري لاسترداد جثمانه

وطن: سلّمت عائلة الشهيد بلال رواجبة من قرية عراق التايه غرب نابلس، اليوم الثلاثاء، الصليب الأحمر الدولي، رسالة تطالبه فيها بضرورة التدخل الفوري لاسترداد جثمانه المحتجز لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منذ نهاية العام الماضي.

وأكد عدنان رواجبة والد الشهيد بلال خلال وقفة نظمتها العائلة أمام مقر الصليب الأحمر في المدينة، أنه منذ استشهاد ولده في الرابع من تشرين ثاني الماضي أبلغت مخابرات الاحتلال عائلته بروايات متعددة حول مصيره، تارة أنه مصاب وأخرى أنه مستشهد.

وشدد على أن الاحتلال يتلاعب بأعصاب ومشاعر أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم لديه، منوها إلى أن سياسة الاحتلال تلك فاشية عنصرية ولا إنسانية.

وأوضح أن العائلة أطلقت حملة وصرخة إعلامية تخاطب أحرار العالم والمنظمات الإنسانية والحقوقية التي تعنى بشؤون الإنسان وبينها الصليب الأحمر، وتطالبها بضرورة التدخل لاسترداد جثمان بلال والشهداء المحتجزين بمقابر الأرقام والثلاجات.

وناشد بضرورة التدخل العاجل والايعاز للجهات المختصة والمؤسسات الدولية والحقوقية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتسليم جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال.