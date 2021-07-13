هيئة الأسرى لـوطن: الاحتلال رفض نقل جثمان سهى جرار لمعتقل "عوفر" لتتمكن والدتها من وداعها

وطن: رفض الاحتلال مقترح هيئة شؤون الأسرى والمحررين بنقل جثمان ابنة الأسيرة القيادية في الجبهة الشعبية خالدة جرار لمعتقل "عوفر" لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليها.

وقال المنسق الإعلامي في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ثائر شريتح، لـوطن: "كانت هناك جهود من قبل المحاميين للإفراج عنها لتوديع ابنتها، وبعد رفض الإفراج عنها، عادت الهيئة وتقدمت بطلب من خلال الصليب الأحمر ومؤسسات أخرى لأن يكون لها وداع مباشر بنقل جثمان سهى إلى السجن أو حتى إلى سجن آخر، لكن الاحتلال رفض".

وذكر شريتح أن إدارة السجن وافقت على السماح لجرّار بإجراء مكالمة هاتفية.

وعللّ الاحتلال رفضه وفق شريتح: "يدّعي الاحتلال أن عائلة المستوطنة التي قُتلت في عين بوبين غرب رام الله قد قدمت طعناً في قرار رؤية الأسيرة خالدة لابنتها وتوديعها، إضافة لقرار الشاباك بالمنع".