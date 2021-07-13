بسبب إضراب الكرامة..الاحتلال يتخذ إجراءات عقابية بحق المعلمين الفلسطينيين في الداخل المحتل

وطن: قررت ما تسمى "وزارة المعارف الإسرائيلية "تغريم المعلمين الذين تغيبوا عن عملهم في يوم إضراب الكرامة الذي دعت له لجنة المتابعة العليا وقوى سياسية وحركات شبابية بتاريخ 18/5/2021، تنديدًا بالانتهاكات الإسرائيلية.

وقال المحامي والناشط الحقوقي والسياسي فؤاد سلطاني إن" وزارة المعارف الإسرائيلية" وجهت رسالة لمدراء المدارس في الداخل المحتل، قبيل إضراب الكرامة بيوم واحد، طلبت فيها التبليغ عن أي معلم يتغيب عن مدرسته في يوم الإضراب بغض النظر عن ظروفه، وإن كان ظرفه مرضي.

وتابع سلطاني بأن وزارة التربية والتعليم احتسبت ذلك الغياب يوم إجازة وقامت بخصمه من رواتب المعلمين.

واعتبر سلطاني إجراء الوزارة عنصري، ومحاولة لإذلال المعلم الفلسطيني، فيما أكد المحامي في حديثه على أن إجراء الوزارة لم يكن قانونيًا، لا سيما أن الإنسان لا يمكنه التحكم بحالات المرض، وليس من المنطقي التعامل مع المعلم على أنه كاذب.

ولفت المحامي سلطاني إلى أن سلطات الاحتلال قامت بخصم مبلغ 1000 شيكل من شهر يونيو الماضي من رواتب مئات المعلمين الفلسطينيين في الداخل المحتل بحجة مشاركتهم بالإضراب.

وحول الإجراءات القانونية التي اعتمدها المحامي سلطان بشأن القضية، يشير إلى أنه توجه لوزارة التربية والتعليم التابعة للاحتلال برسالة لإبطال القرار وإرجاع حقوق المعلمين، قبل أن تصل القضية للمحاكم.

"الجرمق"