الرئيس الفنزويلي يعلن تعرضه لمحاولتي اغتيال في الفترة الأخيرة

وطن: أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أنه تعرض لمحاولتي اغتيال خلال الفترة الأخيرة، آخرها كان في يوم 24 يونيو، في الذكرى المئوية الثانية لمعركة "كارابوبو".

وقال الرئيس الفنزويلي في تصريح صحفي: "كانوا يستعدون للهجوم في 24 يونيو خلال الاحتفال بالذكرى المئوية الثانية لـ(معركة) كارابوبو، وهو هجوم آخر باستخدام طائرات بدون طيار، قمنا بافشاله، وتحييده. أقول هذا لأول مرة، لأن التحقيق لا يزال مستمرا".

وأضاف مادورو أنه " وكانت هناك محاولة اغتيال في الخامس من يوليو خلال العرض، بمناسبة يوم توقيع إعلان استقلال فنزويلا".

وكان الرئيس الفنزويلي قد تعرض لمحاولة اغتيال باستخدام طائرات بدون طيار في أغسطس 2018، حيث توجهت عدة طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات إلى المنصة التي كان يوجد فيها مادورو، وقد تسبب ذلك في إصابة عدد من الحراس.

"نوفوستي"