الاحتلال يعتقل4 مواطنين ويسلم آخر بلاغاً لمراجعة مخابراته

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، أربعة شبان من بيت لحم،فيما سلمت أسيراً محرراً من جنين بلاغاً لمراجعة مخابراتها.

واعتقل الاحتلال كلاً من :محمد أكرم طقاطقة، وأحمد خالد طقاطقة، واياد نادر طقاطقة، من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

كما اعتقل جنود الاحتلال محمد حسن ناجي صالح (28 عاما)، من بلدة الخضر جنوبا، على حاجز الكونتير شمال بيت لحم بعد أن تم انزاله من مركبته الخاصة، واحتجازه لفترة، ومن ثم اقتياده إلى جهةٍ غير معلومة.

وسلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأسير المحرر هاني شحادة شيباني (30 عاما) من بلدة عرابة جنوب جنين، بلاغا لمراجعة مخابراتها في معسكر سالم اليوم.