أردوغان لرئيس دولة الاحتلال: العلاقات التركية الإسرائيلية مهمة وهناك إمكانية للتعاون

وطن: اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال اتصال مع رئيس دولة الاحتلال، إسحاق هرتصوغ، أن العلاقات بين تركيا و"إسرائيل" مهمة للشرق الأوسط وهناك إمكانية للتعاون بين الطرفين.

وأفادت دائرة الاتصالات بمكتب الرئيس التركي، مساء اليوم الاثنين، بأن "أردوغان هنأ في مكالمة هاتفية هرتصوغ بتولي منصب الرئيس الإسرائيلي، حيث أكد أن العلاقات بين تركيا وإسرائيل لها أهمية كبيرة لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط".

وشدد أردوغان، حسب مكتبه، على أهمية الحفاظ على الاتصالات والحوار بين تركيا و"إسرائيل" على الرغم من الخلافات القائمة.

ولفت إلى أن تركيا و"إسرائيل" لديهما إمكانات كبيرة في مختلف المجالات خاصة في الطاقة والسياحة والتكنولوجيا.

وأكد أردوغان لهرتصوغ أن أي خطوات إيجابية سيتم اتخاذها لحل الصراع "الفلسطيني الإسرائيلي" ستسهم أيضا في سير العلاقات التركية الإسرائيلية بـ"منحى إيجابي".

وقال الرئيس التركي في هذا السياق إن المجتمع الدولي ينشد الوصول إلى حل دائم وشامل للصراع "الفلسطيني الإسرائيلي" على أساس حل الدولتين في إطار قرارات الأمم المتحدة.

المصدر: روسيا اليوم