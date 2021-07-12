نقابة المحامين تطالب المنظمات الدولية بالضغط على سلطات الاحتلال للسماح للأسيرة خالدة جرار بإلقاء نظرة الوداع على ابنتها سهى

وطن: دعت نقابة المحامين مؤسسات المجتمع الدولي والمنظمات الانسانية الدولية لممارسة ضغوطات اكبر على سلطات الاحتلال للسماح للأسيرة خالدة جرار بحضور جنازة ابنتها المرحومة سهى والقاء نظرة الوداع عليها

وقال عضو مجلس النقابة المحامي امجد الشلة إن النقابة تواصلت مع الصليب الاحمر الدولي والمفوض العام لحقوق الانسان وان التنسيق جاري مع كافة المؤسسات الوطنية الفلسطينية العاملة في مجالات حقوق ونصرة الاسرى الفلسطينيين في سبيل خروج الأسيرة خالدة لحضور مراسيم جنازة ابنتها.

وأضاف المحامي الشلة أن أبسط الحقوق الانسانية على الاطلاق هو ما ننادي به من تمكين الأسيرة خالدة من حضور جنازة ابنتها التي فارقت الحياة وإلقاء نظرة الوداع عليها.

وتابع: لازلنا نرى و نؤمن اننا نواجه عدوّا استثنائيا مجردا من كل القيم الانسانية والمفاهيم الدولية والحقوقية على الاطلاق وان اعتقال الاسيرة خالدة اصولا مخالف للقوانين الدولية و الاعراف الانسانية التي قامت عليها الاسس القانونية لبناء القانون الدولي و المجتمع الدولي و اننا نعلم بان الاحتلال الاسرائيلي ليس جديدا عليه مثل هذه التصرفات و نحن نعلم ان العدو الاسرائيلي مجرد من الانسانية والمشاعر والعواطف، بل إنه مختص بالقتل و الاسر و التعذيب و الابعاد و السرقة .

و بالنهاية وجه المحامي امجد الشلة تعازيه و تعازي نقيب المحامين و اعضاء مجلس نقابة المحامين وجموع المحامين عامة للأسيرة المناضلة خالدة جرار وزوجها المناضل غسان جرار. داعين الله ان يتغمد الفقيدة بالرحمة و ان يسكنها فسيح جناته و ان يخلصنا من هذا الاحتلال البغيض الذي يفرق بين الاهل و الاحبة ورحم الله الفقيدة.