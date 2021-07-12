السنوار والعمادي يناقشان تثبيت وقف إطلاق النار مع الاحتلال ورفع الحصار وإعادة إعمار غزة

وطن: أكد رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي أن بلاده تبذل جهوداً كبيرة مع كل الأطراف لضمان تثبيت وقف إطلاق النار وعدم تجدد جولة التصعيد.

وأضاف العمادي لدى لقائه رئيس حركة حماس يحيى السنوار في غزة الاثنين حرص قطر على إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة لسكان قطاع غزة في أسرع وقت.

وناقش العمادي مع وفد حماس الأوضاع السياسية الراهنة وتطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، معربًا عن أمله في تحقيق الاستقرار بعد جولة التصعيد الأخيرة التي شهدتها الأراضي الفلسطينية مؤخرًا.

من جهته، استعرض السنوار آخر مستجدات الحوارات الأخيرة مع الجانب المصري والأطراف الأخرى بشأن التوصل لاتفاق التهدئة ورفع الحصار عن سكان قطاع غزة، والتداعيات الخطيرة لاستمرار تشديد الحصار على السكان.

وشدد على تمسك كافة القوى الوطنية بضرورة تنفيذ التفاهمات وفتح المعابر وتقديم التسهيلات اللازمة على كل المستويات.