لبيد للاتحاد الأوروبيّ: لا إمكانية حاليًّا لحلّ الدولتين وسنفعل الضروريّ لأمن "إسرائيل"

وطن: قال وزير خارجية الاحتلال، يائير لبيد، اليوم الإثنين، لنظرائه في الاتحاد الأوروبيّ، إنه لا "إمكانية" في الوقت الحاليّ، لحلّ الدولتين، مشددا أن "إسرائيل" ستفعل ما هو ضروري "للدفاع عن نفسها".

جاء ذلك خلال مشاركة لبيد في حدث رسميّ لمجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكيّة بروكسل، قال خلاله: "ليس سرًّا أنني أؤيد حل الدولتين"، غير أنه أضاف مستدركًا: "للأسف هذا غير ممكن حاليا".

كما التقى لبيد، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.

وتابع لبيد: "لا يمكن أن يُطلب منا بناء تهديد آخر على حياتنا بأيدينا"، على حدّ تعبيره.

وتطرّق لبيد خلال حديثه إلى "أمن إسرائيل"، قائلا: "ستفعل إسرائيل كل ما يتوجّب فعله للدفاع عن نفسها".

وأضاف: "أريد أن أسمع رأيكم بقلب مفتوح، لكن ليس من المبالغةِ توقُّع أن يأخذ هذا الحوار في الاعتبار، أن منزلي (دولتي) يتعرّض للهجوم".

لبيد يدفع نحو توسيع التعاون مع "ناتو"

وفي سياق ذي صلة، التقى لبيد بأمين عام حلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس ستولتنبرغ، في بروكسل كذلك، مبديا رغبة "إسرائيل" في توسيع تعاونها مع الحلف، بما يشمل مجالات "الاستخبارات والأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب"، بحسب بيان صدر عن مكتب لبيد، اليوم.

ووفق البيان، فقد ذكر لبيد خلال اللقاء أن "إسرائيل وحلف ’ناتو’ يشتركان في قيم مشتركة ولديهما نفس النظرة إلى التحديات والتهديدات الإقليمية".

وأعرب لبيد عن "رغبة إسرائيل في تعميق التعاون مع الحلف، واستعدادها في للعمل معا؛ لمساعدة الحلف في مختلف التحديات التي يواجهها".

وأضاف البيان: "بما في ذلك مجالات الاستخبارات، الأمن السيبراني، ومكافحة الإرهاب، وتأثير المناخ، والأمن البحري، والطوارئ المدنية والدفاع الصاروخي".

يأتي ذلك بعد يوم واحد من لقاء جمع لبيد بوزير الخارجية المصريّ، سامح شكري، في العاصمة البلجيكية بروكسل، لبحث "الجمود بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، أمس الأحد، فقد "أكد وزير الخارجية ‫سامح شكري ضرورة التحرك العاجل نحو حلحلة الجمود الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وصولًا إلى إطلاق مفاوضات سلام عادلة وشاملة".

(عرب 48)