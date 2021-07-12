الاحتلال يرفض طلب الإفراج المبكر عن الأسيرة خالدة جرار للسماح لها بإلقاء نظرة الوداع على ابنتها سهى

وطن: رفضت سلطات الاحتلال طلب الافراج المبكر عن الأسيرة القيادية في الجبهة الشعبية خالدة جرار للسماح لها بإلقاء نظرة وداع على ابنتها سهى التي توفيت الليلة الماضية، أثر نوبة قلبية حادة.

وأعلنت مؤسسة الضمير أن مديرة مصلحة السجون قررت رفض طلب السماح للأسيرة خالدة جرار بالمشاركة بتشييع جثمان ابنتها.

وذكرت مؤسسة الضمير أنه حتى هذه اللحظة لم تسمح إدارة سجن الدامون لخالدة بالتواصل الهاتفي مع زوجها وابنتها.

كما ذكرت مؤسسة الحق أن سلطات الاحتلال رفضت طلب الإفراج المبكر عن الأسيرة خالدة.

وقال النائب في الكنيست أيمن عودة " أخبرتنا حكومة بينت بأنها ترفض طلبنا بمنح المناضلة خالدة جرار إجازة من السجن للمشاركة بجنازة ابنتها سهى. نبحث عن وسائل عدّة لإلزام الحكومة حتى ساعة الجنازة يوم غد".

وأضاف عودة: "الاحتلال جريمة كبيرة، ويفرّخ جرائم يومية.. بشعة مؤذية ومؤلمة. قلبي مع المناضلة خالدة جرار. أحاول أن أفكّر بحزنها اليوم فأهرب من هذا الحزن. أقوى من طاقتي هذا الحزن. قلبي معك ومع زوجك البطل غسان والعائلة الكريمة".