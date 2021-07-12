الحملة النسائية وائتلاف 1325 تستنكران بيان مشترك لمؤسسات نسائية إسرائيلية وفلسطينية



وطن: استنكرت الحملة النسائية وائتلاف 1325، بيان مشترك مع مؤسسات نسائية اسرائيلية في أعقاب صدور بيان موقع من مؤسسات نسائية اسرائيلية مع بعض المؤسسات الفلسطينية ،تحت عوان "بيان مشترك بالنيابة عن النساء الفلسطينيات والاسرائيليات".

و أدانت "الحملة النسائية لمقاطعة البضائع الاسرائيلية والائتلاف النسوي الأهلي لتطبيق القرار 1325" في بيان لها، وصل وطن، اليوم الاثنين، البيان المشترك جملة وتفصيلا. وطالبت المؤسسات الفلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزة سحب تواقيعهم والاعتذار علناً من المرأة الفلسطينية والاقلاع عن ممارسة سلوكيات تطبيعية من خلف ظهر المرأة الفلسطينية المناضلة ضد الاحتلال الاستعماري العنصري الذي يمارس يومياً سياساته الممنهجة وانتهاكاته العدوانية ضد شعبنا بما فيها عمليات مصادرة وضم الأراضي وتهويدها وأسرلتها وبناء المستوطنات وتهجير سكانها والذي يستمر في شنّ حروبه الهمجية على قطاع غزة المحاصر.

وأشارت الحملة النسائية وائتلاف 1325إلى أن "نص البيان لا يرتقي إلى مستوى الهجمة الاسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة ولو بالحدود الدنيا التي تمخضت عن مئات الشهداء والشهيدات وآلاف الجرحى والجريحات وعشرات الآلاف من المنازل المدمرة. ونوهت الحملة النسائية لمقاطعة البضائع الاسرائيلية والائتلاف النسوي 1325 إلى الضرر البالغ الذي تلحقه البيانات المشتركة مع المؤسسات الاسرائيلية التي لا تشير الى الانتهاكات الجسيمة التي ترتقي الى مرتبة جرائم ضد الإنسانية والتي تترك اثارا عميقة على النساء وأسرهن علاوة على انعكاساته وتأثيراته الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية على حياتها اليومية معتبرة أن البيان المشترك يموّه على حقيقة".