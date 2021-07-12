تشييع جثمان الشابة سهى جرار نجلة الأسيرة خالدة جرار غدا الثلاثاء في رام الله

وطن: أعلنت عائلة جرار أن تشييع جثمان ابنتهم الشابة سهى نجلة الأسيرة القيادية في الجبهة الشعبية خالدة جرار، غدا الثلاثاء، من بيت العائلة في رام الله – خلف المعهد الوطني للموسيقى للصلاة علية في مسجد العين في البيرة عقب صلاة ظهر غد الثلاثاء، ومن ثم الى مثواه الأخير في مقبرة رام الله الجديدة – طريق بيتونيا.

وذكرت العائلة أن التعازي تقبل بعد التشييع مباشرة وحتى العاشرة مساء، ويومي الأربعاء والخميس من الساعة الخامسة حتى العاشرة مساء، في قاعة البروتستانت – رام الله.

ونعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وآل جرار، وأل الرطروط والاقارب والانسباء بمزيد من الحزن والأسى فقيدتهم الشابة سهى غسان محمد جرار التي وفاتها المنية مساء أمس الأحد اثر نوبة قلبية حادة، عن عمر يناهز 31 عاماً.