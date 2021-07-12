فيديو وصور | الاحتلال يقمع اعتصاما أمام معتقل "عوفر" للمطالبة بالإفراج عن الأسيرة خالدة جرار لتتمكن من وداع ابنتها سهى

قمعت قوات الاحتلال اعتصاما أمام معتقل "عوفر" الاحتلالي غرب رام الله، مساء اليوم الاثنين، حيث طالب المعتصمون بإطلاق سراح الأسيرة القيادية في الجبهة الشعبية خالدة جرار للتمكن من وداع ابنتها سهى التي توفيت الليلة الماضية.

وأطلق جنود الاحتلال الغاز المسيل للدموع، مما أدى لإصابة عدد من المعتصمين بالاختناق



وهتف المعتصمون أمام بوابة المعتقل "حرية حرية لخالدة جرار، كلنا خالدة جرار، اهتف ردد علي الصوت، والي بهتف ما بموت، وحط النار قبال النار كلنا ولادك يا جرار، يا جرار وينك وينك الصهيوني بيني وبينك".

وتوفيت الشابة سهى غسان محمد جرار، الليلة الماضية، حيث وجدت جثتها في منزلها خلف مجمع فلسطين الطبي رام الله متوفاة في ظروف طبيعية. وأشار التشخيص الاولي إلى أن سبب الوفاة نوبة قلبية حادة.

وذكرت عائلتها أن موعد الدفن سيعلن عنه لاحقا حيث يبذل المحامون جهودا للإفراج المبكر عن والدتها الأسيرة خالده جرار.

وقد أبلغ المحامون صباح اليوم، الأسيرة جرار بنبأ وفاة نجلتها، وقد بعثت برسالة من خلال المحامين أكدت فيها أنها ستبقى قوية رغم الخبر المفجع بوفاة ابنتها. للمزيد اضغط هنا

وطالبت مؤسسات الأسرى والحركة الأسيرة اليوم الاثنين الصليب الأحمر وكل المؤسسات الحقوقية والإنسانية، للتحرك الفوري لدى حكومة الاحتلال وإدارة السجون للمطالبة الجدية والضغط بكل الوسائل الممكنة لإنهاء اعتقال الاسيرة خالدة جرار والإفراج عنها فوراً، حتى تتمكن من وداع ابنتها سهى للمرة الأخيرة.. للمزيد اضغط هنا

وأطلق نشطاء حملة الكترونية تحت وسم #الحرية_لخالدة_جرار للمطالبة بإطلاق سراح المناضلة جرّار من سجون الاحتلال.. للمزيد اضغط هنا