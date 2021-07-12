مجلس الوزراء: عطلة عيد الأضحى من صباح الاثنين المقبل حتى مساء الجمعة 23 تموز

وطن: أعلن مجلس الوزراء في جلسته رقم (117) اليوم الاثنين، أن عطلة عيد الأضحى المبارك تبدأ من صباح يوم الاثنين الموافق 19/07/2021م وتنتهي مساء يوم الجمعة الموافق 23/07/2021م.

وصادق المجلس على مشاريع الطرق في جنين (طريق جنين–حيفا) ونابلس (طريق نابلس–قلقيلية-بيت وزن).

واعتمد عدد من الإحالات النهائية لمشاريع شراء أدوية وتجهيزات لوزارة الزراعة والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

ووافق المجلس على عدد من تمويلات الشركات غير الربحية العاملة في مجالات حقوق الإنسان والتنمية.

وأحال عدد من مشاريع القوانين والأنظمة لرؤساء الدوائر الحكومية لدراستها وإبداء الملاحظات عليها.

وقرر وضع نظام لعمل الفلل المؤجرة في منطقة اريحا والنصارية.