"الشاباك" الإسرائيلي يعتقل رجل أعمال من النقب بزعم "التخابر مع إيران"

وطن: أفادت وسائل إعلام عبرية بأن ما يسمى جهاز الأمن الإسرائيلي "الشاباك" اعتقل رجل الأعمال، يعقوب أبو القيعان من سكان حورة في النقب، بشبهة التخابر مع مصدر لبناني عراقي، ومن خلاله مع جهات استخبارية إيرانية ونقل معلومات إليها، على حد زعم الاحتلال.

وبحسب هيئة إذاعة البث الإسرائيلية "مكان"، أنه "تبين خلال التحقيق مع أبو القيعان، الذي يعد مقربا الى شخصيات عامة في إسرائيل، انه كان على اتصال مستمر مع حيدر المشهداني، باعتباره حلقة وصل مع جهات استخبارية إيرانية، ونقل اليه معلومات عما يجري في اسرائيل. كما أنه قد طلب في مرحلة ما لقاء العناصر الإيرانية، إلا أن هذا الاجتماع لم يحدث"، وفق زعم إعلام الاحتلال.

وقدمت ضد أبو القيعان لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في بئر السبع تنسب إليه التخابر مع "عميل أجنبي" ونقل معلومات إلى العدو.

ونقلت "مكان" عن مصادر في جهاز "الشاباك" مزاعمها بأن اعتقال أبو القيعان ياتي في "إطار المساعي التي تبذلها أجهزة الأمن الإسرائيلية لإحباط محاولات حزب الله وإيران لتجنيد عناصر إسرائيلية بغية استهداف الشخصيات المرموقة في الساحتين السياسية والعسكرية ولجمع المعلومات الاستخبارات".

المصدر: مكان