"التعليم العالي" تُعلن عن منح دراسية في مصر وإندونيسيا

وطن: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، عن توفر عدد من المنح الدراسية في جمهورية مصر العربية بمجال الماجستير والدكتوراة لمختلف التخصصات.

كما أعلنت الوزارة عن توفر منحتين دراسيتين في جمهورية اندونيسيا بمجال البكالوريوس والماجستير، مشيرة إلى أن التخصصات المُتاحة للبكالوريوس هي: الإدارة، والمحاسبة، وعلوم الاتصال، والعلاقات الدولية، والهندسة المدنية، وتكنولوجيا علوم الغذاء، والهندسة الصناعية، فيما يُتاح تخصص الإدارة فقط للماجستير.

ودعت "التعليم العالي" المعنيين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والشروط والمواعيد النهائية للتقديم.