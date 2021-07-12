حـزب الشعب يعزي عـائلة المناضلة خالدة جرار بـ وفـاة ابنتهم

رام الله - وطن: أعرب حزب الشعب عن خالص التعازي بوفاة ابنة المناضلة خالدة جرار المعتقلة في سجون الاحتلال، مطالباَ الإفراج عنها.

وقال الحزب في بيان له :

يتقدم حزب الشعب الفلسطيني ممثلاَ بالأمين العام وأعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية وعموم رفيقات ورفاق الحزب وانصاره، من الرفيقة المناضلة خالدة جرار وزوجها غسان ومن عموم آل جرار، بأحر التعازي والمواساة بوفاة ابنتهم المأسوف على شبابها سـهـى غـسـان جـرار، التي وافتها المنية مساء أمس الأحد 11/7/2021 خلال استمرار اعتقال والدتها خالدة جرار في سجون الاحتلال الصهيوني.

إن حزب الشعب إذ يعبر عن خالص تعازيه ومواساته لوالدي الفقيدة، لعلى ثقة بقوة وصمود وصبر هذه العائلة المناضلة، ويضم صوته وجهوده لمساعي الإفراج عن الرفيقة خالدة جرار.

