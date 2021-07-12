الهيئة المستقلة لـ"وطن": إفراج الاحتلال عن المحامي فريد الأطرش مع استمرار محاكمته

وطن: قال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، عمار دويك، لـوطن:"محكمة الاحتلال في عوفر أصدرت اليوم قراراً بالإفراج بكفالة عن مدير مكتب الهيئة في الجنوب، فريد الأطرش، مع استمرار محاكمته وتوجيه التهم له".

وأضاف: "ما زال الأطرش يمرّ في إجراءات الإفراج عنه، ولن يُفرج عنه اليوم".

وكان الأطرش قد أعلن عن إضرابه للطعام أثناء اعتقاله الذي استمر عشرة أيام. وقد اعتقلته قوات الاحتلال عن حاجز "الكونتينر" بعد عودته من مدينة رام الله بعد مشاركته في مظاهرة منددة بمقتل الناشط نزار بنات.