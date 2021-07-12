عائلة المستوطنة التي قتلت في عملية عين بوبين تطالب بعدم الافراج عن الاسيرة جرار لحضور تشييع ابنتها

رام الله - وطن: ذكر الاعلام العبري ان عائلة المستوطنة التي قتلت في عملية عين بوبين قرب رام الله، طالبت سلطات الاحتلال بعدم السماح للأسيرة خالدة جرار في حضور تشييع ابنتها سهى.

وحسب الاعلام العبري فان عائلة المستوطنة قالت ان "جرار رأس الإرهاب ولا يمكن تقليل محكوميتها" على حد وصفها

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قالت إن جهودا تبذل للإفراج عن الأسيرة جرار لإلقاء نظرة الوداع على ابنتها سهى.