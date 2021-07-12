المحامية حنان الخطيب لوطن .. رسالة الأسيرة خالدة جرار  .. "انا قوية وراح اضل قوية وسلموا على الجميع" 

رام الله - وطن: بعثت الأسيرة خالدة جرار عبر المحامين الذين زاروها صباح اليوم في سجن الدامون برسالة من سجنها بـ "أنها ستبقى قوية رغم الخبر المفجع بوفاة ابنتها" حسب ما نقلت المحامية حنان الخطيب التي زارتها اليوم في سجن الدامون مع محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين هبة مصالحة والمحامي محمود حسان من مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى وحقوق الإنسان.

ونقلت الخطيب عن جرار قولها "انا قوية وراح اضل قوية وبسلم على الجميع وبحكيلهم ديروا بالكم على حالكم".

وقالت المحامية حنان الخطيب لـ وطن أن المحامي محمود حسان قدم طلب لادارة سجون الاحتلال للسماح لجرار بالمشاركة في جنازة ابنتها والسماح لها بالاتصال بعائلتها، مشيرة أن مصلحة سجون الاحتلال قالت انها سترد على الطلب في أقرب وقت .

وأشارت الخطيب أن خالدة جرار ستقدم أيضا طلباً شخصياً بالسماح لها بالمشاركة بوداع ابنتها.

وأضافت الخطيب أن إدارة السجون وافقت على أن يرافق المحامين طبيب واخصائية اجتماعية للمساعدة في إبلاغ جرار بخبر وفاة ابنتها.

ونوهت الخطيب أن جهوداً عديدة تبذل من قبل أعضاء بالكنيست وعدة مؤسسات ونشطاء من أجل الضغط على سلطات الاحتلال للسماح لجرار المشاركة في جنازة ابنتها.