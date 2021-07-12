شركة المشروبات الوطنية تجدد رعايتها لفريق الناشئين لكرة السلة لنادي دلاسال الرياضي

وطن: جددت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي رعايتها لفريق كرة السلة للناشئين لنادي دلاسال الرياضي في القدس، بما يتضمن توفير المستلزمات والأدوات الرياضية والملابس للفريق التي ستحمل شعار "سبرايت".

وجرى توقيع الاتفاقية في مقر شركة المشروبات الوطنية الكائن ببتونيا بحضور عماد الهندي مدير عام الشركة، وجورج خوري رئيس نادي دلاسال الرياضي، و وهاكوب بانيان نائب رئيس نادي دلاسال الرياضي، وباسل أبو دياب مسؤول العلاقات العامة لنادي دلاسال الرياضي، وعلاء عيساوي منسق الدائرة الفنية والعلاقات العامة في شركة المشروبات الوطنية.

وقال الهندي إن تجديد شركة المشروبات الوطنية لفريق كرة السلة للناشئين لنادي دلاسال الرياضي في القدس، يأتي من منطلق إيمان الشركة بأهمية دعم الأندية الرياضية في محافظات الوطن، وخصوصا الأندية الموجودة في القدس، بما فيها نادي دلاسال المقدسي الذي استطاع أن يحقق إنجازات متواصلة على المستوى المحلي.

وأشاد الهندي بمستوى هذا الفريق الصاعد الذي يضم لاعبين متميزين، آملاً أن تشكل رعايتنا لهذا الفريق منارة لتحقيق مزيد من النجاحات، ورفع مستوى رياضة كرة السلة بين الفئات العمرية الناشئة والصغيرة، مؤكداً في الوقت ذاته أن المشروبات ستواصل دعمها ورعايتها للفريق ومساندته حتى يصل إلى تحقيق أهدافه ورفع اسم فلسطين عالياً على المستوى المحلي والعربي والدولي.

ودعا الهندي إلى تسخير كافة الإمكانيات من أجل دعم الرياضة وأنديتها في مدينة القدس، لاحتضان الشباب من كلا الجنسين، وتوجيههم نحو حياة رياضية سليمة، في ظل ما تشهده المدينة من ظروف خاصة، بهدف خلق الأرضية المناسبة لاستيعاب واحتضان مهارات الشباب في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة.

من جانبه توجه خوري بجزيل الشكر من شركة المشروبات الوطنية وعلى رأسها السيد عماد الهندي لتجديد رعايتها لنادي دلاسال الرياضي، لاسيما أن المشروبات الوطنية ترعى الفريق منذ سنوات طويلة، ما يساهم في تعزيز صمود النادي في مدينة القدس، هذا إلى جانب تنشئة جيل صاعد في كرة السلة، من كافة الفئات العمرية، يستطيع أن ينافس الفرق ويمثل فلسطين في مختلف المحافل.