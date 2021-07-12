64 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الاثنين، تسجيل 64 إصابة جديدة بفايروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية دون تسجل اي حالة وفاة في الضفة وغزة.

أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "جنين 2، بيت لحم 1، الخليل 2، رام الله والبيرة 3، نابلس 1، قطاع غزة 55".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "جنين 3، الخليل 2، نابلس 7، طولكرم 1، طوباس 1، أريحا والأغوار 1، سلفيت 1، ضواحي القدس 1، قطاع غزة 100".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 5 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 13 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 548,006 بينهم 391,730 تلقوا الجرعتين من اللقاح.