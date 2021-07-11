الداخلية تنفي مماطلتها بتسجيل مولود جديد باسم "نزار بنات"

وطن: نفت وزارة الداخلية اليوم الأحد، ادعاءات مواطن من محافظة الخليل حول تعطيل مديرية الوزارة في المحافظة تسجيل مولوده الجديد باسم "نزار بنات".

وقالت الداخلية في تصريح صحفي وصل وطن، مساء الأحد، "إن ما ورد على لسان المواطن أشرف طنينة من ادعاءات حول مماطلة موظفي الوزارة في مديرية داخلية الخليل حول تسجيل اسم مولوده، والتي جرى نشرها على بعض مواقع التواصل الاجتماعي لا تمت للواقع بصلة، حيث أن الوزارة تعمل وبشكل يومي في إطار محكم من القانون والذي يحدد لها طبيعة عملها ومهامها ومسؤولياتها والتي تقوم بتنفيذها وفق إجراءات محددة".

وأضافت الوزارة "أن المواطن قام بتقديم طلبه اليوم الأحد الموافق 11/7/2021 لمولوده الذي وُلد يوم الخميس الموافق8/7/2021 حيث تم استلام الطلب وفق الأصول من قبل موظفي دائرة الأحوال المدنية في محافظة الخليل وذلك في حدود الساعة العاشرة صباحاً، والذين التزموا بالإجراءات الاعتيادية المتبعة في حالات تسجيل المواليد الجدد استناداً لقانون رقم (2) لسنة 1999 بشأن الأحوال المدنية" حيث لم يتم رفض الطلب أو تأجيله، ودون التدخل فيه حسب ادعاؤه.

وأشارت الداخلية إلى أنه تم إنجاز الطلب في غضون ساعتين ومن ثم تسليم شهادة المولود الجديد للمواطن طنينة، مستهجنة "قيام المواطن بمثل هذا التصرف الذي من شأنه خلق حالة من البلبلة والتشويش على عمل الوزارة ودورها الريادي في خدمة الوطن والمواطن الفلسطيني".

ودعت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة قبل نشر أية ادعاءات بحق الوزارة، وذلك من خلال الرجوع إلى جهات الاختصاص في الوزارة لتبيان الحقيقة وجعلها في متناول المجتمع الفلسطيني.