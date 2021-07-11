الديمقراطية: سطو الاحتلال على الأموال الفلسطينية إرهاب وعدوان على شعبنا

وطن: دانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم، سياسة السطو والنهب وأعمال القرصنة المنظمة التي تمارسها دولة الاحتلال، وآخرها قرار "الكابينت"، في حجز 597 مليون شيكل، من أموال المقاصة، ما يعادل مخصصات ورواتب وتعويضات آلاف الأسرى والشهداء الفلسطينيين، بذريعة أنها تذهب لدعم الإرهاب.

ورأت الجبهة في بيانٍ لها وصل وطن نسخة منه، أن قرار الكابينت، يعتبر شكل من أشكال العدوان والإرهاب المنظم على الشعب الفلسطيني، وخاصة الأسرى والشهداء وعائلاتهم.

وقالت الجبهة "شعبنا الفلسطيني لا يمارس الإرهاب، بل يمارس حقه المشروع في النضال والمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي لنيل حريته واستقلاله وضمان عيشه الكريم".

وأضافت الجبهة: "الإرهاب يمارسه جيش الاحتلال الإسرائيلي وقطعان مستوطنيه، الذي يواصل مصادرة الأراضي الفلسطينية لصالح الاستيطان، واجتياح المدن والقرى والاعدامات والاعتقالات اليومية وهدم المنازل، واقتحام المسجد الأقصى وسياسات التهجير والتطهير العرقي في أحياء القدس في الشيخ جراح وسلوان، وتشديد الحصار على القطاع وسوى ذلك من أشكال الإرهاب، باعتراف مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة والمنظمات الدولية".

وأكدت الجبهة رفضها الخضوع للابتزاز والقرصنة الإسرائيلية، داعية القيادة الفلسطينية لمواصلة واجباتها الوطنية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، ومنهم الأسرى والشهداء وعوائلهم.

وشددت الجبهة على ضرورة اتباع سياسة اقتصادية تنموية، بما يضمن الإنفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي، والخروج من الغلاف الجمركي مع دولة الاحتلال، وبما يضمن المصالح الاقتصادية والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.