مصادر عبرية:وفد من الاحتلال يتجه إلى مصر لاستئناف مباحثات التهدئة وصفقة الأسرى

وطن: ذكرت وسائل اعلام عبرية مساء اليوم أنه من المقرر أن يتجّه وفد أمني من الاحتلال ، إلى العاصمة المصرية القاهرة، في الأيام المقبلة في إطار جهود التوصل إلى اتفاق تهدئة مع المقاومة في غزّة.

وكشفت قناة "كان" العبرية، عن زيارة وفدين من الاحتلال في الـ 10 أيام الماضية القاهرة لمناقشة قضية الأسرى.

وكان وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد، قد ناقش القضية مع وزير الخارجية المصري سامح شكري في بروكسل.

ونقلت القناة عن لابيد قوله: "في إطار رحلتي إلى الاتحاد الأوروبي، التقيت مساء اليوم وزير الخارجية المصري سامح شكري، وناقشنا مختلف القضايا الأمنية والسياسية"، مضيفاً "لقد أثرت موضوع الأسرى والمفقودين الإسرائيليين في قطاع غزة وناقشت سبل تعزيز أمن إسرائيل في مواجهة التهديدات وعدد من الخيارات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية للقطاع".