رئيس نادي برشلونة في رسالة للرجوب: النادي لم يؤكد إقامة أي مباراة ودّية في القدس

وطن: تلقى رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الفريق جبريل الرجوب، رسالة من رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، حول المباراة الودّية المزمع عقدها بين الفريق الإسباني أمام نادي بيتار الإسرائيلي، يوم 4 آب/أغسطس القادم على ملعب تيدي المقام على أنقاض قرية المالحة الفلسطينية المهجرة.

وقال رئيس نادي برشلونة في نص الرسالة: "لقد تلقينا الرسالة التي وجهتموها باسم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، والتي أعربتم من خلالها عن قلقكم بشأن النشاط المفترض من خلال مباراة ودّية لنادي برشلونة في مدينة القدس".

وتابع: "نودّ إعلامكم أن نادي برشلونة لم يعلن عن الأجندة الرياضية لما قبل الموسم الحالي من خلال قنواته الرسمية، لذلك لم يتواصل النادي ولم يؤكد إقامة أي مباراة ودّية لفريق كرة القدم الأول في القدس".

واختتم لابورتا رسالته: "كما تعلمون جيداً، فإن نادي برشلونه بصفته مؤسسة رياضية ديمقراطية ملتزمة بالحقوق والمبادئ الأساسية، قد عبر دوماً وبالأفعال -كما يؤكد تاريخ النادي- عن دفاعه الواضح عن حقوق وحريات كافة شعوب الأرض".

وكان أكثر من 200 نادي رياضي فلسطيني قد وقعوا على رسائل طالبت أندية رياضية تابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) --وهي نوادي: برشلونة، وأتلتيكو مدريد، وإنتر ميلان-- بإلغاء مبارياتهم الودية المقرر عقدها في شهر آب/ أغسطس من هذا العام والتي يستضيفها نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيليّ للمزيد اضغط هنا .