



وطن: أكد نائب رئيس حركة فتح محمود العالول أنه لم يطلق التهديدات للمعارضين لفتح في مهرجان الحركة، أمس السبت في رام الله، وإنما كانت دعواته للحوار".

وقال العالول "بعض المغرضين، انتزعوا جملة من كلمتي بالأمس في مهرجان رام الله خارج سياقها واعتبروا هذا تهديدا. واضح انهم لم يسمعوا كل الكلمة او تعمدوا ان يتجاهلوا ما بها".

وأضاف العالول في منشور له في صفحته في "فيسبوك"، اليوم الأحد، "الم تقرأوا دعوتي للحوار والوحدة. الم تقرأوا حديثي عن احترامنا للمعارضة(الوطنية). وحديثي عن اننا لسنا انبياء ودائما نخطئ وجاهزون لتصويب اخطاءنا، وعن احترامنا للتعددية والراي الاخر، وعن ان عدونا هو الاحتلال وتناقضنا الرئيسي معه. وان بوصلتنا دائما تشير الى القدس وفلسطين".

وتابع: من يريد ليسمع الكلمة كلها لا يقع في فخ من يسعون لجرنا الى صراع داخلي وثانوي لمصلحة الاحتلال.

وكان العالول قال في مهرجان فتح في رام الله، أمس السبت، "لا تستفزوا فتح لأنها إذا تعرضت للاستفزاز فلن ترحم أحدًا".