الاحتلال يمدد اعتقال مدير مكتب الهيئة المستقلة بجنوب الضفة المحامي فريد الأطرش لمدة 24 ساعة

وطن: مددت محكمة الاحتلال في معسكر "عوفر" غرب رام الله، اعتقال مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في جنوب الضفة المحامي فريد الأطرش لمدة 24 ساعة.

واعتقلت قوات الاحتلال الأطرش قبل نحو ثمانية أيام أثناء عودته من مدينة رام الله إلى الخليل.

وأدانت الهيئة المستقلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحملتها المسؤولية كاملة عن حياة المحامي فريد الأطرش خاصة وأن حالته الصحية قد ساءت بشكل كبير أثناء عملية اعتقاله، الأمر الذي استدعى نقله لمستشفى هداسا لتقلقي العلاج، في حينه.

وقد سبق لقوات الاحتلال أن اعتقلت المحامي فريد واعتدت عليه عدة مرات بسبب نشاطه السلمي ضد الاحتلال.

وتأتي عملية الاعتقال هذه في وقت تتصاعد فيه انتهاكات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين في محافظات الوطن كافة وخاصة في مدينة القدس المحتلة، من اعتقالات عشوائية واعتداء على المظاهرات والمسيرات السلمية المنددة بالاستيطان وسياسات الاحتلال العدوانية الممنهجة.

وطالبت الهيئة المؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل للإفراج الفوري عن المحامي فريد الأطرش. ودعت جميع مؤسسات حقوق الإنسان الانضمام إلى حملتها للمطالبة بإطلاق سراحه.