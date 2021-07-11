أمين عام حزب الشعب بسام الصالحي لـوطن تعليقا على بقاء ابو جيش بالحكومة:نصري أبو جيش لم يعد عضواً في الحزب، وملتزمون بخروجنا من الحكومة

وطن: أكد الأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي لـوطن، أن وزير العمل نصري أبو جيش لم يعد عضواً في الحزب، بعد إعلانه الاستمرار في الحكومة.

كما أكد الصالحي التزام الحزب بقراره بالخروج من الحكومة.

وقد أعلن وزير العمل نصري أبو جيش استمراره في منصبه، بعد رفض رئيس الوزراء محمد اشتية استقالته للمرة الثانية، رغم قرار حزب الشعب بالخروج من الحكومة، للمزيد اضغط هنا

وقد قررت اللجنة المركزية لحزب الشعب، اليوم الأحد، انهاء عضوية د .نصري او جيش من الحزب وذلك لمخافته الصريحة لقرارات اللجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب بالانسحاب من الحكومة على خلفية انتهاكاتها الفاضحة للحريات والحقوق الديمقراطية.

وفي بيان لحزب الشعب وصل وطن، مساء اليوم الأحد، قال الحزب "بناء على قرار اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني بالانسحاب من الحكومة احتجاجا على وضع الحريات، والصادر بتاريخ 27/6/2021 والذي اعادت تأكيده في اجتماعها الاخير يوم الثلاثاء الموافق 5/7/2021 والذي تضمن قيام الرفيق نصري ابو جيش (وزير العمل ) باعلان وتأكيد استقالته من الحكومة والامتناع عن ممارسة عمله كوزير في الحكومة حتى نهاية يوم الخميس 8/7/2021 ،بغض النظر عن قبول استقالته او عدمها من قبل الحكومة . ونتيجة لعدم التزام د . نصري ابو جيش بذلك وبما التزم به امام اللجنة المركزية يتم انهاء عضوية نصري ابو جيش من الحزب".

وأضاف البيان: اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني تؤكد مجددا لرفاقنا وللراي العام ان حزب الشعب الفلسطيني لم يعد ممثلا باي شكل ومن خلال اي شخص في حكومة د. محمد اشتية.

واتصلت وطن، بالوزير أبو جيش للحصول على تعليق منه، إلا أن مرافقه أخبرنا أن الوزير لا يريد التصريح لوسائل الإعلام حول الاستقالة.

وكان حزب الشعب الذي ينتمي له وزير العمل، قرر في 27 من الشهر الماضية الانسحاب من الحكومة لفشلها في حماية الحريات العامة، على خلفية مقتل الناشط نزار بنات، ودعا الحزب الحكومة لتقديم استقالتها، للمزيد اضغط هنا