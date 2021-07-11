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بسبب دفع السلطة رواتب الأسرى وعائلات الشـهداء عام 2020

الاحتلال يقرر اقتطاع 597 مليون شيقل من أموال المقاصة الفلسطينية

11.07.2021 05:59 PM
الاحتلال يقرر اقتطاع 597 مليون شيقل من أموال المقاصة الفلسطينية

 

وطن: قرر الاحتلال، اليوم، اقتطاع 597 مليون شيقل من أموال المقاصة الفلسطينية؛ بسبب دفع السلطة رواتب الأسرى وعائلات الشـهداء عام 2020.

وذكر المتحدث باسم مكتب رئيس وزراء الاحتلال اوفير چندلمان، أن اللجنة الوزارية للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) صادقت اليوم على التقرير الذي قدمه وزير الجيش بيني غانتس حول تجميد الأموال التي تحولها السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلات الشهداء.

وأشار إلى أن التقرير الذي أعدته ما تسمى "هيئة مكافحة أموال الإرهاب" التابعة لوزارة جيش الاحتلال، حولت السلطة الفلسطينية في العام 2020 ،597 مليون شيقل كدعم غير مباشر للأسرى وعائلات الشهداء.

وأضاف أنه في أعقاب المصادقة على هذا التقرير، سيتم تجميد هذا المبلغ من المستحقات الضريبية التي تحولها "إسرائيل" شهريا للسلطة الفلسطينية.

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