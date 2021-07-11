فيديو وصور | مسيرة حاشدة وسط رام الله للمطالبة بمحاسبة المتورطين في جريمة مقتل الناشط نزار بنات

وطن: شارك الآلاف في مسيرة حاشدة على دوار المنارة وسط رام الله، مساء اليوم الأحد، للمطالبة بالعدالة في جريمة مقتل الناشط نزار بنات.

وطالب المشاركون في المسيرة بمحاسبة المتورطين في جريمة مقتل الناشط بنات، وتقديمهم للعدالة.

ورفعوا لافتات تطالب بالعادلة للناشط بنات، وتدعو للوحدة الوطنية، والحرية، وترفض التنسيق الأمني.

كما طالبوا الحكومة بالاستقالة كونها تتحمل المسؤولة عن مقتل الناشط بنات والتقصير في القضايا المختلفة.

ودعوا إلى تشكيل إطار قيادي تشارك فيه القوى الوطنية الفاعلة من داخل منظمة التحرير وخارجها، وممثلون عن المجتمع المدني والحراكات الاجتماعية والقوائم الانتخابية، للتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.