أكثر من 200 نادٍ فلسطيني يبعث برسائل لأندية أوروبية تطالبها بإلغاء مبارياتها الودية في دولة الاحتلال

وطن: وقع أكثر من 200 نادي رياضي فلسطيني على رسائل طالبت أندية رياضية تابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) --وهي نوادي: برشلونة، وأتلتيكو مدريد، وإنتر ميلان-- بإلغاء مبارياتهم الودية المقرر عقدها في شهر آب/ أغسطس من هذا العام والتي يستضيفها نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيليّ.

وحثّت الرسالة الأولى فريق نادي برشلونة على إلغاء مباراته "الودية" مع فريق "بيتار جيروسالم" المقرر عقدها في الرابع من آب/أغسطس 2021 في ملعب "تيدي" المقام على أراضي قرية المالحة المهجرة التي تم تطهيرها عرقياً عام 1948. كما طالبت الرسالة كذلك بإلغاء معرض فريق برشلونة وبسحب مشاركته من مباراة كلاسيكو "السلام" التي ستجمع بين نجوم النادي وخصمه "ريال مدريد".

ووجهت الأندية الفلسطينية رسالةً ثانية إلى فريقيّ أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان، والمقرر أن يلعبا مباراة ودية أخرى في الثامن من آب/أغسطس من هذا العام، يدعمها رجل الأعمال الإسرائيليّ- الكندي الذي "يكرّس هذا الفصل من حياته للترويج لإسرائيل".

وأشارت الأندية الرياضية الفلسطينية في الرسالتين، إلى أنّها ترفض أن تستغل منظومة الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلية هذه الفرق العالمية في تلميع جرائمها ضد الشعب الفلسطينيّ أو للتغطية على انتهاكاتها للقانون الدوليّ سواء فيما يتعلق الرياضة أو غيرها من المجالات.

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