الهيئة المستقلة تخاطب مقرر الأمم المتحدة بخصوص إجراءات الاحتلال العدوانية بحق العمل الأهلي في فلسطين

وطن: خاطبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة مايكل لينك للعمل على استخدام جميع الوسائل المتاحة واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للضغط على حكومة الاحتلال القوة القائمة بالاحتلال، لوقف إجراءاتها الفورية بحق مؤسسات العمل الأهلي الفلسطيني والعاملين فيها.

وبينت الهيئة في مخاطبتها، الأحد، أن حكومة الاحتلال قد استهدفت العمل الأهلي في فلسطين من خلال اعتقال العاملين فيه والتضييق عليهم، وإغلاق عدد من مؤسسات العمل الأهلي التي تقدم الخدمات للمجتمع الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال بالقوة مقر الإدارة العامة للجان العمل الزراعي في منطقة سطح مرحبا في مدينة البيرة وتحطيم ابوابه الخارجية والداخلية، وتحطيم الأجهزة والمعدات والأثاث، ومصادرة الأقراص المدمجة ببياناتها، وقامت بإغلاق الباب الرئيس بألواح معدنية صلبه ومصادرة كمبيوترات خاصة بالمؤسسة وتعليق قرار بإغلاقها لمدة ستة شهور.

واعتقلت الدكتورة شذى عوده المديرة التنفيذية للجان العمل الصحي ليلة 7/7/2021 عقب اقتحام منزلها في حي عين مصباح في مدينة رام الله، واقتحام تلك القوات لمقر اللجان ومصادرة مركبة خاصة بالمؤسسة واقتيادها الى جهة غير معلومة.

وطالبت الهيئة في مخاطبتها بضرورة التصدي لإجراءات الاحتلال التي تستهدف العمل الأهلي في فلسطين من خلال تشكيل إطار قانوني دولي، ومؤسساتي بهدف كشف حقيقة ما يجري، ورفع دعاوى قضائية على دولة الاحتلال، وإطلاق حملة دولية واسعة لمواجهة ما تقوم به من تشويه للمضمون المهني والأهلي لعمل المؤسسات الفلسطينية والخدمات التي تقدمها للفلسطينيين.