الاحتلال يمنع وصول المساعدات الإنسانية لخربة حمصة بالأغوار

وطن: منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شاحنة تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من إيصال مساعدات إنسانية ومواد تموينية لسكان حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية.

وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن جنود الاحتلال منعوا الشاحنة من الوصول للسكان لتسليمهم مساعدات إنسانية، وأعادوها من حيث أتت.

يذكر أن الاحتلال هدم قبل أيام تجمع حمصة الفوقا بشكل كامل، وهي المرة السابعة خلال أقل من عام، تاركا المواطنين دون خيام تحت أشعة الشمس الحارقة.