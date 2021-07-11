توضيح مُهِم من "الخارجية" لطلبتنا الدارسين في الجامعات الروسية

وطن: أعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين لدى روسيا الاتحادية، للطلبة الدارسين في الجامعات الروسية أنه يتعذر عليهم السفر حتى اللحظة إلى روسيا، بسبب البروتوكولات الصحية المعتمدة من الأصدقاء الروس.

وأكد الفريق، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن سفارة دولة فلسطين في موسكو تواصل على مدار الساعة متابعة هذه القضية، سواء مع السلطات الروسية المختصة، أو مع الجامعات الروسية، حرصا على المسيرة الأكاديمية لطلبتنا.

وأفادت سفارة فلسطين في موسكو أن الجامعات الروسية قررت اعتماد تقديم الامتحانات الكترونيا "اون لاين" لجميع الطلبة، سواء أكانوا خريجين أو غير خريجين، فيما أكدت وزارة الخارجية والمغتربين متابعة هذه القضية على أمل أن تتحسن الظروف ويصبح متاحا لطلبتنا السفر والالتحاق بجامعاتهم في بداية السنة الدراسية القادمة.