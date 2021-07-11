الخارجية: طرح قضية "لمّ شمل" الأسر الفلسطينية دولياً وحقوقياً

وطن: أعلنت وزارة الخارجية في بيان لها عن مبادرتها عبر بعثة دولة فلسطين في جنيف إلى إثارة قضية لمّ شمل الأسر الفلسطينية أثناء جلسة مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

جاء ذلك من خلال نقاش تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أراضي السلطة، مايكل لينك.

ونبّه المراقب الدائم والسفير إبراهيم خريشة، خلال هذه الجلسة إلى "ضرورة إنهاء معاناة آلاف الأسر الفلسطينية صاحبة الحق في لمّ الشمل سواء داخل فلسطين أو في الشتات". وإلى ممارسات الاحتلال في مصادرة هذا الحق بشكل تعسفي وغير قانوني وترفض السماح للعائلات بمارسة حقها في المواطنة والعمل والتنقل بما يعارض القانون الدولي واتفاقيات جنيف.

وأكد مستشار وزير الخارجية أحمد الديك أن "الوزارة تواصل العمل على فضح هذا الانتهاك وتسليط الضوء عليه على المستويات الدولية، وعلى مستوى الامم المتحدة وهيئاتها ومجالسها ومنظماتها المتخصصة، وفي مقدمتها مجلس حقوق الانسان"، وستواصل بعثة دولة فلسطين "نشاطها في مجال إثارة القضية الإنسانية عبر جلسات استماع خاصة أو أنشطة أو تقديم مشروع قرار فلسطيني مستقبلاً".