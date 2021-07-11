وحدات القمع تقتحم قسم (2) في "ريمون" وتنكل بالأسرى

وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن وحدات القمع التابعة لادارة سجون الاحتلال (المتسادا والدرور واليمام)، اقتحمت قبل قليل قسم (2) في "ريمون" واعتدت على الأسرى القابعين فيه.

وبينت الهيئة أن وحدات القمع شنت عملية قمع واسعة ونكلت بالأسرى، وقامت بنقلهم.

وأضافت الهيئة أن عملية الاقتحام تمت بدون أي مبرر يستدعي لذلك ، وأن وحدات القمع تعمدت خلال حملة التفتيشات التي نفذتها استفزاز الأسرى بشكل مقصود، وتحطيم مقتنايتهم ورميها خارج غرف القسم، مما تسبب بحالة من السخط والتوتر بين صفوف الأسرى.