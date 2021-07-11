دولة الاحتلال تعلن وصول دفعة جديدة من لقاح فايزر مطلع الشهر القادم

وطن: أعلن رئيس وزراء الاحتلال، نفتالي بينيت، اليوم في بداية اجتماع الحكومة أنه اتفق مع شركة فايزر على صفقة تصل بموجبها اللقاحات القادمة إلى "إسرائيل" في أوائل آب/ أغسطس القادم مع انتهاء صلاحية اللقاحات الحالية.

وسيصل عدد الجرعات لـ200 ألف وحدة بعد اتفاق بين دولة الاحتلال وشركة فايزر بما يضمن مخزوناً كافياً من الجرعات لدولة الاحتلال.

وأكد بينيت أن "هناك أيضًا شحنة أولى في المخزن وشحنة ثانية في بداية أغسطس كي يتم تطعيم الشباب والأطفال ومن لم يحصلوا على التطعيم".