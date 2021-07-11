وزارة الزراعة تؤكد على قرار منع ادخال محصول البطاطا للسوق الفلسطيني

رام الله - وطن: قالت وزارة الزراعة، انه في إطار جهودها المبذولة للحفاظ على المنتج الزراعي المحلي وبالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة، أصدر وزير الزراعة قراراً بتاريخ 26-1-2021 يمنع بموجبه إدخال محصول البطاطا للسوق الفلسطيني من كافة المناشئ.

وأكدت الوزارة في بيان لها قيام الجهات الرقابية الرسمية يوم أمس بالتحفظ على شاحنة تحمل محصول البطاطا في محافظة طوباس، وأن عملية الاحتجاز قد تمت وفق القانون نظراً لمخالفتها شروط النقل وتم إحالتها للنيابة لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم .

وكانت الضابطة الجمركية في طوباس قد ضبطت يوم أمس 20 طنا بطاطا بدون تصريح نقل زراعي، وتم التحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات القانونية.