الإسلامي الفلسطيني يرعى مؤتمر "TEDxAlQudsUniversity"

وطن: قدم البنك الإسلامي الفلسطيني رعايته لفعاليات مؤتمر TEDxAlQudsUniversity الذي نظم في جامعة القدس وذلك ضمن جهوده لدعم الأفكار الإبداعية ونشرها.

وانعقد المؤتمر تحت شعار "إن لم نكن نحن، فمن إذاً؟ “وذلك بمشاركة عدد من المتحدثين أصحاب الأفكار الإبداعية الملهمة في مجالات العلوم الطبية والهندسة والتكنولوجيا والتعليم والفنون والرياضة والمواضيع الإنسانية.

ونظراً للأوضاع الصحية الراهنة جرى تحديد عدد الحضور ومراعاة أسس التباعد الاجتماعي والالتزام بمتطلبات الوقاية الصحية الاخرى.

وقال مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني عماد السعدي إن البنك يحرص على دعم الأفكار الإبداعية والملهمة التي تستحق النشر لإيمانه بأنها جزء مهم للدفع نحو تحقيق التنمية والازدهار.

وأضاف السعدي:" مؤتمر TEDxAlQudsUniversity والفعاليات والمؤتمرات الأخرى الشبيهة هي أحداث نوعية تنقل أفكار الشباب وقصصهم الملهمة ليس على المستوى المحلي فقط وإنما توصلها للعالمية لتشكل حافزاَ لغيرهم ليسيروا على هذا النهج المميز، كما أنها تسلط الضوء على القوة التي يمتلكها الشباب الفلسطيني في إحداث التغيير في مجتمعاتهم".

وأثنى السعدي على التنظيم المتميز للمؤتمر من قبل جامعة القدس وطلبتها، مشيراً في نفس الوقت إلى أن ما جرى عرضه من أفكار إبداعية للمتحدثين يبعث على التفاؤل بمستقبل أفضل عماده الشباب المبدعين.

يشار الى أن "TEDx" هي مبادرات محلية منبثقة عن المبادرة العالمية "TED" التي تهتم بنشر الأفكار الإبداعية والملهمة بهدف تمكينها من الانتشار بشكل أكبر وإتاحة الفرصة لها من أجل احداث تغيير إيجابي في المجتمعات المختلفة.

وتتمحور رسالة ورؤية البنك في تقديم الحلول المصرفية النوعية والعصرية الشاملة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والاستثمار بمنظور تكنولوجي متطور، كما يضع استراتيجيةً مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي أثمرت عن إطلاق خدمات رقمية رائدة مثل مركز الاتصال الرقمي الذي يعمل على مدار 24 ساعة، وخدمات إسلامي أونلاين وإسلامي موبايل التي تقدم باقة مميزة من الخدمات المصرفية من خلال بيئة سهلة وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات.

