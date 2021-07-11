أجواء حارة نسبيًا وأعلى من معدلها بـ 3 درجات

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، حارًا نسبيًا الى حار في معظم المناطق، وحارًا جدًا في الأغوار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الاثنين، يكون الجو حارًا نسبيًا إلى حار في معظم المناطق، وحارًا جدًا في الأغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الثلاثاء، يكون الجو حارًا نسبيًا إلى حار في معظم المناطق، وحارًا جدًا في الأغوار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.