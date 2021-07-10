"الكابينت" يجتمع غداً الأحد لمناقشة قضايا مرتبطة بقطاع غزة

وطن: من المتوقع التئام المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر "الكابينت" غداً الاحد لمناقشة مجموعة من القضايا المرتبطة بقطاع غزة.

وذكر موقع "والا" العبري أن الاجتماع سيتم تكريسه لمجموعة من القضايا من بينها قضية الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في القطاع.

ونقل الموقع عن مسئول اسرائيلي رفيع قوله، إن وزراء الكابينت سيستمعون لتقييم للأوضاع من الجهات المختصة على جبهة القطاع ومن بينها جهود تثبيت وقف إطلاق النار وآلية تحويل الأموال القطرية لقطاع غزة.

كما سيتم وضع أعضاء الكابينت في صورة الخطط العملياتية المعدة حال حدوث تدهور جديد على "جبهة القطاع".