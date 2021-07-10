حماس تحذر من تشديد الاحتلال حصار غزة: البدائل خطيرة وتكلفتها عالية

وطن: حذرت حركة حماس السبت، من تشديد الاحتلال للحصار على قطاع غزة، وتبعات تصاعد الأزمة الإنسانية، وخاصة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير.

وقالت الحركة في تصريح صحفي، السبت، إن "تداعيات ذلك على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، يعيد خلق الديناميات التي تدفع بقوة نحو التصعيد والانفجار من جديد"، مضيفة أن "الشعب الفلسطيني لن يقبل بالعودة في كل مرة إلى المربع صفر، والتفاوض على حقوقه الأساسية التي كفلها له القانون الدولي الإنساني، حتى في حالة الحرب".

ودعت حماس الجميع لتحمل مسؤولياته وممارسة الضغط اللازم على الاحتلال لإنهاء حصاره على قطاع غزة فورا وبدون شروط، "لأن البدائل خطيرة وتكلفتها عالية، فلن يتحقق أي هدوء أو استقرار ما دام شعبنا يفتقد الحياة الحرة والكريمة".

ولفتت الحركة إلى أنها "تابعت تصريحات منسقة الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية لين هاستنغر، حول الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع، وإشارتها الصريحة إلى التداعيات الخطيرة لاستمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، بل وتشديده بعد العدوان الأخير (..)".

وفي سياق متصل، قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في بيان، بالذكرى السابعة للعدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014، إن المحتل عليه البحث جيدا في أسباب معركة "البنيان المرصوص" و"سيف القدس" وغيرها من المعارك، مؤكدة أنها لن تسمح للمحتل بتمرير محاولاته الخبيثة الهادفة لكسر الحاضنة الشعبية للمقاومة، باستمرار التضييق وإطباق الحصار على غزة.

وذكرت السرايا أن "قدرات المقاومة وإمكانياتها بعد البنيان المرصوص، أصبحت أكثر دقة وإيلاما، والجميع شاهد ذلك في معركة سيف القدس الأخيرة، وإن أداء المقاومة في أي معركة قادمة سيكون بعون الله مختلفا كما ونوعا وتكتيكا"، بحسب ما ورد في البيان.