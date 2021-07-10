من أمام المحكمة الدولية في لاهاي.. دعوات لإزالة جدار الفصل العنصري في فلسطين

وطن: دعا المشاركون في الفعالية التضامنية التي أُقيمت أمام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي، إلى تفعيل القرار الاستشاري الذي أصدرته المحكمة بقضية جدار الفصل العنصري في فلسطين، وإلى إزالته وتعويض الفلسطينيين المتضررين منه.

وأشار القرار الاستشاري إلى اختصاص المحكمة بالنظر في قضية الجدار العنصري، وبأنها قضية تهمّ الأمم المتحدة، مؤكداً في قراره أن لا شرعية للمستوطنات الإسرائيلية المقامة فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 1967، وبأن الجدار يعيق حق تقرير مصير الشعب الفلسطيني.

ونظّم الوقفة عدد من المنظمات الحقوقية والاجتماعية في هولندا وأوروبا، في ذكرى صدور القرار عن المحكمة في التاسع من تموز/ يوليو 2004، وهي واحدة من خمسة عشر وقفة متزامنة في عدد من المدن الأوروبية، بحسب أحمد سكينة، رئيس المبادرة الأوروبية لإزالة الجدار والمستوطنات الإسرائيلية، إحدى الجهات المنظّمة.

وفي حديث صحفي، أشار سكينة إلى حقّ الفلسطينيين بالتساؤل عن عدم الأخذ بالرأي الاستشاري للمحكمة، وتحويله إلى الجهات التنفيذية من أجل تنفيذه.

وأضاف بأن الوقفة وغيرها لديها عدد من الرسائل أرادت توجيهها، الأولى رسالة إعلامية للعالم ككل أنه جاء الوقت لمحاسبة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها بشكل يومي، وثانيا، رسالة إلى المجتمعات الغربية، كالمجتمع الهولندي وغيره من المجتمعات الأخرى التي يعيش بينها أقراننا، بغية إصدار موقف حقيقي من هذه المجتمعات والمؤسسات الأوروبية، يضغط على صنّاع القرار، على الحكومات والبرلمانات بضرورة التحرك وعدم القبول بأي شكل من أشكال العنصرية في عصرنا، كالجدار العنصري.

وفي كلمة له، أشار الأستاذ في جامعة أمستردام مارتاين ديكر إلى الطبيعة العنصرية للجدار وبأنه يعزل ويسجن "الآخر" عن معرفة ما الذي يجري حقيقة خلفه، وكونه جداراً للضم وقضم الأرض أكثر منه لأسباب أمنية، وبعدم جدوى الادعاءات الأمنية بسبب عدم قدرة جدران بلفاست في إيرلندا الشمالية على جلب الأمن أو السلام.

ولفت ديكر إلى أن وظيفة الجدران هي "التقسيم، وفرض هنا وهناك، هم ونحن"، داعياً إلى فرض العقوبات ومقاطعة إسرائيل حتى إزالة الجدار ووقف سياساتها.