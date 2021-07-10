غزة: وفاة رضيع بعد أن ألقاه أبوه من علو

وطن: قالت الشرطة في غزة مساء السبت، إنها أوقفت الشاب (ح، ع) 20 عاماً من حي الزيتون بغزة، بعد تسببه بوفاة ابنه الرضيع البالغ من العمر شهراً واحداً، بعد إلقاء من علو.

وأكد المتحدث باسم الشرطة العقيد أيمن البطنيجي في بيان وصل وكالة "صفا"، "أن ذلك حصل على إثر خلافات عائلية أمس الجمعة، حيث قام الجاني بإلقاء الطفل من علو ما أدى لإصابته بجروح خطيرة توفي على إثرها بعد نقله للمستشفى".

وأضاف أنه تم فتح تحقيق في القضية ويجري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.