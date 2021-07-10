المفتي: عيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء 20 تموز

وطن: أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، مساء اليوم السبت، أنه ثبت بالوجه الشرعي أن يوم غد الاحد هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1442هـ، وأن يوم الاثنين 19 تموز الجاري التاسع من ذي الحجة، هو يوم وقفة عرفة، والثلاثاء 20 تموز أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ودعا المفتي حسين، الله سبحانه وتعالى أن يجعله عيداً مباركاً وخيراً ويمناً وبركة على المسلمين، وأن يعيده علينا وقد تحررت أرض الإسراء والمعراج من ظلم الاحتلال.