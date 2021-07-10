التربية: الاعلان عن نتائج الثانوية العامة سيكون في أول ثلاثة أيام من الشهر القادم

وطن: كشف المدير العام للقياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم د. محمد عواد أن الاعلان عن نتائج الثانوية العامة سيكون في أول ثلاثة أيام من الشهر القادم.

وقال في تصريحات صحفية إن ارتياحا صاحب الجولة الأولى من الامتحانات "ولم نسجل أي مشكلة".

وتابع "التصحيح يخضع لمعايير واضحة ومحددة وملزمة وهي غالباً تكون في صالح الطلبة، وبقية المعالجات هي من شأن الإدارة العامة للامتحانات"، مشيرا إلى أنه "كان هناك مراعاة عند وضع امتحانات الثانوية العامة، وغداً نبدأ بعملية الفرز، ولا يمكن التنبؤ بنسب عامة في أي مبحث من المباحث".