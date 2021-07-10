جامعة خضوري وتجارة وصناعة الخليل تفتتحان بازار التسوق الأول في البلدة القديمة

وطن: افتتح اليوم في البلدة القديمة في الخليل بازار التسوق الاول بالشراكة ما بين جامعة فلسطين التقنية – خضوري وغرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل وبالتعاون مع بلدية الخليل ولجنة اعمار البلدة القديمة وإقليم حركة فتح في الخليل، لتشجيع الحركة الاقتصادية في البلدة القديمة وتعزيز صمود أهلها، وتمكين المؤسسات الوطنية والابداعات الشبابية من عرض منتجاتها واعمالها وتسويقها من خلال مشاركة العشرات من اصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الذين عرضوا منتجاتهم المتنوعة من صناعات غذائية وحرف تراثية وغيرها في معظم أزقة وشوارع البلدة القديمة في ظل اوضاع وظروف اقتصادية صعبة.

وتم افتتاح بازار التسوق وسط اقبال شعبي كبير بحضور عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي ووزير الاتصالات د. اسحق سدر وممثل رئيس جامعة فلسطين التقنية – خضوري، مدير فرعها في العروب د. بلال يونس ونائب محافظ الخليل أ. خالد دودين، ورئيس بلدية الخليل ا. تيسير ابو سنينة ،ورئيس الغرفة التجارية عبده ادريس وعدد من اعضاء مجلس إدارتها ، اضافة لرؤساء واعضاء عدد من المؤسسات المحلية في محافظة الخليل.

وفي كلمة افتتاح البازار نقل د. بلال يونس تحيات رئيس الجامعة وشكره لكل من ساهم في انجاز البازار، مؤكدا على أهمية الجامعة كحاضنة للتعليم التقني والمهني وجهة تحمل على عاتقها في النهوض به عبر طرحها لتخصصات تلبي احتياجات السوقين المحلي والدولي، وتدعم وتؤازر الاقتصاد الوطني.

واشاد د. يونس بالدور الكبير والمتقدم لمؤسسات وفعاليات الخليل في انجاح تنظيم بازر التسوق وسط البلدة القديمة عبر المساهمة في توفير كل التسهيلات اللوجستية والمعنوية.

بدوره قدم رئيس بلدية الخليل تيسير ابو اسنينة شكره للجامعة والقائمين على الفعاليات ، معتبرا أن هذه النشاطات تعزز من صمود الأهل في البلدة القديمة ، داعيا إلى مزيد النشاطات ، لتفويت الفرصة على المحتل ، الذي يحاول بكل السبل من أجل تفريغ المنطقة من أهلها .

كما ألقيت عدد من الكلمات ، لخالد دودين نائب محافظ محافظة الخليل والسيد عبده ادريس رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل عبروا فيها عن دعمهم لفكرة تكرار عقده بشكل دوري ،بما يضمن استمرار تدفق المواطنين للبلدة القديمة ،وعودة الحياة الطبيعية لها.

فيما أعرب المشاركون في المعرض عن سعادتهم لهذا الجهد الذي من شأنه مساعدتهم على الترويج لمنتجاتهم في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة.

يذكر ان البازار الذي استقطب في يومه الأول مئات المواطنين من مختلف محافظات الوطن ستستمر فعالياته حتى عصر يوم الاحد.