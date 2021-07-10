العالول: معركة فتح مع الاحتلال ولا ترغب بمعارك جانبية ولن نسمح لأحد أن يحرفها عن بوصلتها



وطن: قال نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، في كلمة ألقاها في مسيرة لحركة فتح دعما للقيادة والأسرى، على ميدان المنارة وسط مدينة رام الله، اليوم السبت، "نخرج اليوم لنرسل رسالتنا بأن حركة فتح جاهزة من اجل مواجهة التحديات الكبرى التي يعيشها شعبنا، والتي لها علاقة بمواجهة الاحتلال، فهذا تحدينا الأول، أن نقف إلى جانب شعبنا وهو يقاوم الاحتلال في القدس درة التاج وعاصمتنا الأبدية، وفي بيتا وبيت دجن وكفر قدوم وسلفيت وقلقيلية والخليل ومسافر يطا وفي كل مكان من أرضنا.

وأضاف: نقول للجميع إن هذه هي معركتنا الأساسية من اجل القدس والأرض، هي من نضحي من اجلها، وعلينا ان نكون على قدر هذا التحدي، ما يتطلب وحدتنا وتماسكنا.

واكد العالول أن حركة "فتح" لا ترغب بمعارك جانية، فمعركتنا مع الاحتلال، وشعارنا ان نستمر بالهجوم في مواجهة الاحتلال، ولن نلتفت إلى من يأخذوننا إلى صراع جانبي، لن نعادي احدا، نقول لكم اننا في فتح مع الوحدة والتعددية والرأي الاخر، وجاهزون من اجل حمايتها، لكن أيضا لدينا القدرة على التمييز ما بين من يعارضنا ونحترمه ونستمع لرأيه، وما بين من يعمل لمصالح أخرى ضد الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن حركة "فتح" خلقت من أجل فلسطين وخدمة شعبها، وستبقى على العهد في الحفاظ على تضحيات الشهداء والأسرى.

وأشاد العالول بالأجهزة الأمنية، قائلا إنها "تعمل بعقيدة وطنية، لحماية أبناء شعبنا"، مذكرا بشهدائها الذي ارتقوا مؤخرا على أرض جنين، خلال تصديهم للاحتلال.

وقال: رغم الألم نحن مع الوحدة، وهي ما دعا له الرئيس محمود عباس، في الاجتماع الأخير للمجلس الثوري، لان خلافنا الوحيد مع الاحتلال، وعلى الجميع ان يعي ذلك، وندعو الجميع من اجل ذلك، تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، الخيمة الجامعة لكل الشعب الفلسطيني.

وأضاف: لن نسمح لاحد ان يحرف "فتح" عن بوصلتها، وعلى البعض أن يوقف المهاترات ويأتي إلى حوار موحد، نحن لا ندعي اننا انبياء، ربما نخطئ، لكننا جاهزون لتصحيح اخطائنا، وبوصلتنا لن تنحرف عن القدس، معا وسويا من اجل القدس والأرض وفلسطين.

من جهته، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف "اليوم نوجه كل التحية لأبناء شعبنا لصمودهم في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، بعيدا عن كل التناقضات الثانوية".

وأضاف أن مواجهتنا الرئيسية في القدس والشيخ جراح وسلوان والبلدية القديمة، وفي مواقع التماس والاستيطان، فشعبنا يسير على درب الشهيد ياسر عرفات وكل الشهداء والأسرى.

وتابع: "كل التحية للغضنفر الذي جسد صمودا أسطوريا في مواجهة الاحتلال وانتصر على السجان".

وشدد أبو يوسف على أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ويتطلب الوضع الآن توحيد صفوف شعبنا لمواجهة الاحتلال بالوحدة الوطنية، لأنها بوصلتنا التي يجب أن نحافظ عليها.

وأكد أن ملف الأسرى سيبقى على أولوية منظمة التحرير والقيادة الفلسطينية، حتى تحريرهم جميعا.

بدورها، قالت بنازير أبو عطوان، شقيقة الأسير المحرر الغضنفر "أنقل لكم تحيات أخي الغضنفر الذي يحييكم ويشدد على أياديكم وأنتم تحافظون على الثوابت الوطنية، وعهد الشهداء والأسرى في الدفاع عن مشروعنا الوطني الفلسطيني".

وأضافت على لسان شقيقها الغضنفر: "في اللحظة الأولى التي أعلنت فيها الاضراب عن الطعام كنت واثقا بالله أني سأنتصر بتأييدكم ولولا وقفتكم وانتصار شعبنا بكل أطيافه لما حققت هذا الانتصار بعد 65 يوما على التوالي".

وتابعت "باسم عائلة الغضنفر أشكر القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، وأحرار شعبنا الذين ساندوا الغضنفر، أشكر حركة "فتح" في أقاليم الوطن وخارجه على وفائهم للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، وهذا التكاتف والتلاحم، وأشكر شعبنا داخل أراضي الـ48، وكافة أسرانا الذين دعموا صمود شقيقي في إضرابه عن الطعام".